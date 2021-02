Simeri, auto impatta contro rotatoria: due feriti

Sono ancora da chiarire le dinamiche riguardo ad un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi lungo la statale 106, nel comune di Simeri. Un'autovettura è andata contro una rotatoria, impattando contro un palo dell'illuminazione.

A bordo del mezzo, che viaggiava in direzione Crotone, due giovani che sono stati subito soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti sanitari. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco assieme ai Carabinieri, che stanno ora effettuando tutti i rilievi del caso.