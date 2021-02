Palio del pane a Platì, Falcomatà: “Promuovere e valorizzare eccellenze del territorio”

“Il territorio metropolitano è uno scrigno di ricchezze che dobbiamo essere in grado di valorizzare al meglio, presentando il nostro territorio per le sue bellezze naturalistiche e perchè no, anche per le tradizioni culinarie e le tante eccellenze gastronomiche”. Lo ha affermato nella mattinata di oggi il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che ha partecipato alla prima edizione del Palio del Pane svoltasi nel comune aspromontano di Platì, una vera e propria competizione tra i vari panificatori del borgo.

“Credo sia questo il compito delle istituzioni, valorizzare le eccellenze del territorio e promuoverle anche all'esterno, facendo in modo che le tante ricchezze che caratterizzano i nostri borghi possano riscattare un'immagine che troppo spesso viene fuori esclusivamente in chiave negativa” ha affermato ancora Falcomatà, che ha definito l’evento come “un'occasione per riscoprire le antiche tradizioni culinarie di un territorio splendido come quello dell'Aspromonte jonico, attraverso un prodotto che di fatto è già un brand abbastanza conosciuto sul territorio, come è oggi il pane di Platì, che va ulteriormente valorizzato attraverso la creazione di un marchio di qualità da istituire in sinergia con la Città Metropolitana”.

Presenti all'evento anche il primo cittadino di Platì, Rosario Sergi, il conduttore Klaus Davi e la chef stellata Cristina Bowerman.