Dirigenza commissariata, Cavallo (Lega): “Decisione presunta ed incomprensibile”

“Abbiamo appreso da un semplice comunicato che la Lega di Crotone non avrebbe dirigenti locali”. È quanto afferma la capogruppo della Lega al Comune di Crotone, Marisa Luana Cavallo, che definisce “incomprensibile la decisione del Commissario Regionale della Lega calabrese Giacomo Saccomanno, a noi peraltro non comunicata formalmente, di un presunto commissariamento della Lega della Provincia di Crotone”.

“Ci sorprende che la nuova dirigenza regionale della Lega, in modo così superficiale e improvvido abbia considerato priva di dirigenza la Lega crotonese” continua la Cavallo, che si augura che “sia stato soltanto un infortunio comunicativo ciò che sta facendo preoccupare gli iscritti alla Lega di Crotone che ritengono, con la sottoscritta, impensabile che una persona responsabile come il Commissario Regionale Saccomanno possa voler commissariare una Lega, forse l’unica Lega calabrese in salute come quella crotonese”.