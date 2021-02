Gioia Tauro, intensificati i controlli nella Piana: due arresti, una denuncia e diverse sanzioni

Numerosi gli interventi svolti dai Carabinieri di Gioia Tauro, che negli ultimi giorni hanno svolto una serie di attività nelle aree urbane della piana, nell’ottica del contrasto ai reati comuni sul territorio.

Nello specifico, a seguito di una segnalazione da parte dei Forestali, i militari hanno potuto documentare la presenza di due carcasse di autovettura in un terreno privato, intestato ad un uomo morto oramai da tempo. A seguito di indagine, i Carabinieri sono risaliti ai rispettivi proprietari dei mezzi, multandoli per 3.300 euro per abbandono di veicolo fuori uso.

A Rizziconi un cinquantatreenne è stato denunciato per aver utilizzato una targa falsa. Nella fattispecie, l’uomo, originario di Gioia Tauro, si aggirava a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa, ma esibiva ugualmente un documento assicurativo contraffatto. Per questo motivo, è scattata la denuncia ed il sequestro del mezzo.

Nello stesso comune poi un cinquantenne del posto è stato arrestato in quanto ritenuto colpevole di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, violenza e minacce. Comportamenti che risalirebbero al 2016, e che sono costati all’uomo una condanna di 3 mesi ed 8 giorni in carcere.

Infine, a Rosarno è stato tratto in arresto un trentottenne originario del Ghana, che nel 2019 avrebbe aggredito con una catena metallica un connazionale, al termine di una lite scaturita per futili motivi. L’uomo è stato fermato e trasferito presso il carcere di Palmi, dove dovrà scontare una condanna di 8 mesi e 18 giorni.