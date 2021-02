Covid. Il bollettino. Diminuiscono i nuovi positivi (+187), aumenta l’indice Rt

Oscilla la curva dei contagi, che sembra riprendere un andamento altalenante: sono 187 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 241 di ieri (LEGGI), mentre rimane drammaticamente invariato il numero delle vittime, che conta altri tre decessi.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+71), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+60), di Vibo Valentia (+32), di Crotone (+15) e di Catanzaro (+9). Effettuati 582.134 tamponi eseguiti su 549.628 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 10.994 (+71): casi attivi 2.393 (39 in reparto; 12 in reparto al presidio di Rossano, 2 a Cetraro e 4 ad Acri; 3 ricoveri all’ospedale da campo; 3 in terapia intensiva, 2.330 in isolamento domiciliare); 8.552 i casi chiusi (8.264 guariti, 288 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 14.777 (+60) e così distribuiti: casi attivi 1.676 (78 in reparto; 8 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 10 in terapia intensiva; 1.580 in isolamento domiciliare); 13.101 i casi chiusi (12.905 guariti, 196 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 3.542 (+32) i casi attivi 537 (16 ricoverati, 521 in isolamento domiciliare); 3.005 i casi chiusi (2.950 guariti, 55 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.827 (+15) i casi attivi sono 154 (8 in reparto; 146 in isolamento domiciliare); 2.673 i casi chiusi (2.630 guariti, 43 deceduti).

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati sono stati finora 5.271 (+9): casi attivi sono 1.494 (17 in reparto; 7 in terapia intensiva; 1.470 in isolamento domiciliare); 3.776 i casi chiusi (3.678 guariti, 98 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 188 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.

AUMENTATO L'INDICE RT

La Calabria per ora rimarrà in zona gialla, come confermato nel pomeriggio di oggi dal Ministero della Salute (LEGGI), ma desta preoccupazione l'aumento dell'Indice Rt, che è salito ad una forbice compresa tra lo 0,9% e l'1,12%. Una percentuale che potrebbe far scattare la zona arancione a partire dal prossimo cambio di colore, previsto per l'8 marzo.

A livello nazionale, l'indice ha raggiunto nuovamente lo 0,99%, facendo aumentare il livello di allerta nel Cts. Per quanto riguarda le regioni confinanti, preoccupa l'aumento della Basilicata, che ha superato l'1,5% in una sola settimana divenendo dunque zona rossa, mentre la Sicilia rimarrà in zona gialla.