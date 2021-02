Vaccini anti-Covid: avanzano a Cosenza le somministrazioni ad anziani e categorie fragili

Avviata la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per le categorie fragili in cura nelle Unità operative dall'ospedale "Annunziata" di Cosenza. La conferma arriva dalla direzione dell'azienda ospedaliera brutia che ha affidato il compito del coordinamento delle somministrazioni al dottor Roberto Pellegrino.

La prima dose del vaccino, in questa settima, è stata somministrata a 127 pazienti trapiantati e a pazienti in trattamento emodialitico. Inoltre è stato avviato anche il percorso di vaccinazione per i pazienti talassemici.

A lavoro c’è un team di 30 vaccinatori, tra medici, infermieri, OSS e farmacisti, che da oggi hanno fatto partire anche le inoculazioni ai malati oncologici. Nella giornata di lunedì toccherà anche ai pazienti oncoematologici.

Sono invece 45 i cosentini ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer anti-covid 19. La somministrazione è stata eseguita dai sanitari del Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza all'interno del centro vaccinazioni di via degli Stadi.

Anche per gli anziani le vaccinazioni sono in corso da questa mattina e andranno avanti nella prossima settimana.