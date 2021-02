Avverte un malore alla guida, sbanda e si schianta contro un’auto: morto 48enne

Tragica morte per un 48enne di Santa Caterina Albanese, deceduto nella serata di ieri a San Marco Argentano mentre era di ritorno a casa.

L’uomo, R.R., avrebbe avvertito un malore mentre si trovava alla guida della propria auto. Perso il controllo del mezzo, il 48enne si è andato a schiantare contro un’altra auto parcheggiata in via Duca degli Abruzzi.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto all’arrivo in ospedale.

Sul posto i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e i volontari della Protezione civile che hanno gestito i disagi registrati alla viabilità.