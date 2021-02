Carlo Tansi a San Mango e a Martirano Lombardo

Carlo Tansi a Martirano Lombardo

Il geologo Carlo Tansi, nel suo Tour che lo porta a visitare le diverse realtà calabresi, oggi si è recato a San Mango d’Aquino e successivamente a Martirano Lombardo.

A San Mango d’Aquino ha visitato una eccellenza alimentre calabrese la “Manfredi Casa Olearia”.

La casa olearia, della famiglia Manfredi, fin dagli inizi del 1900 porta avanti la tradizione della produzione di olio d’oliva alla quale ha affiancato, negli ultimi anni, la produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari locali.

“L’azienda - dichiara Filippo Manfredi - titolare dell’azienda, esporta in tutto il mondo utilizza solo olive provenienti dalle terre della Valle del Savuto dove il clima subisce gli influssi benefici del mare e della montagna conferendo alle olive eccellenti qualità organolettiche”.

Successivamente, Carlo Tansi, accompagnato dai suoi collaboratori e da Rossella Cerra, Sonia Rocca e Antonio Campanella, candidati nelle liste civiche che lo sostengono, si è recato sulla frana che ha interessato, fin dalla sua costruzione negli ultimi anni 80, la “Direttissima”, strada che collegava San Mango a Martirano Lombardo.

Il geologo, durante una “diretta Facebook” ha denunciato sia la pessima progettazione dell’arteria stradade, che costeggia un evidente versante franoso di notevole estensione, sia gli inutili e costosi interventi, scuccessivi, che non sono serviti praticamente a nulla se non ad uno sperpero di denaro pubblico.

Ha sottolineato, inoltre, la pericolosità di alcuni massi che, dalla parte alta rischiano di cadere e travolgere quel che resta della strada sottostante e che, il rischio che un ulteriore smottamento, potrebbe mettere in pericolo la sovrasatante SP93.

Dopo un breve momento di ristoro, in un locale della zona, il gruppo si è recato presso la sala Polifunzionale di Martirano Lombardo dove, alla presenza di un discreto numero di presenti, che hanno rigorosamente osservato le norme Anticovid, ha illustrato le motivazioni della sua candidatura e il recente accordo con Luigi De Magistris per la prossima competizione elettorale per la guida della regione Calabria. Carlo Tansi ha poi aperto un dibattico con i presenti, rispondendo alle numerose domande.