Assenteismo a Serra San Bruno, 17 rinviati a giudizio

Si divide in due filoni il processo scaturito dall’inchiesta dei carabinieri di Serra San Bruno sul presunto assenteismo al Distretto sanitario di Serra San Bruno. Questa mattina il gup Marina Russo ha rinviato a giudizio tutte le 17 persone che avevano scelto il rito ordinario, mentre per le tre persone restanti tre che avevano optato per quello abbreviato è arrivata la sentenza: due assoluzioni e una condanna.

Assoluzione, come aveva chiesto la pm Eugenia Belmonte, è arrivata per Maria Dolores Passante e per Eleonora Pantano, mentre Bruno Pisani è stato condannato a otto mesi con pena sospesa, anche se la om aveva chiesto l’assoluzione.

Il 27 aprile si aprirà l’istruttoria dibattimentale davanti al Tribunale collegiale per i 17 imputati che hanno scelto il giudizio ordinario.

L’indagine, scatta a dicembre 2017, è stata svolta dai carabinieri che avevano riscontrato presunte condotte illecite da parte di un medico impiegato nel distretto Asp di Serra. Avevano così avviato un’attività che ha permesso di scoprire l’allontanamento volontario da parte degli imputati dal presidio senza eseguire la timbratura del cartellino elettronico in loro possesso.

Nelle scorse settimane, sette degli imputati sono stati condannati dalla Corte dei conti per danno patrimoniale e all’immagine a risarcire l’Azienda sanitaria per un totale di 6.200 euro.