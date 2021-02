Dal Messico a Crotone. Il messaggio di pace della famiglia Irigoyen

Dal Messico a Crotone. In barca a vela. Protagonista della vicenda è la famiglia Irigoyen che, composta da Alejandro e Bernardette e dai figli figli Alexa, Diego e Vital da Puebla, sono sbarcati nel porto di Crotone dove hanno portato il loro messaggio di pace.

A bordo della barca di 17 metri la famiglia è partita dal Messico lo scorso 5 ottobre e da allora ha attraversato l’oceano Pacifico, toccando Asia e Africa, fino ad arrivare in Europa. Per questo motivo il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, la vice sindaca, Rossella Parise, e l’assessore al turismo, Luca Bossi, hanno deciso di incontrare Alejandro e Bernardette.

“Lo stesso giorno in cui sono diventato primo cittadino. Una felice coincidenza” ha detto il primo cittadino.

Hanno raccontato al sindaco la loro avventura in mare, le difficoltà di navigazione che hanno trovato ma anche il fascino del viaggio in mare aperto, i paesi che hanno visitato. Provenienti dalla Grecia, da ottobre sono a Crotone per attrezzare la propria barca in attesa di riprendere il viaggio intorno al mondo portando ovunque il loro messaggio di pace.

“A Crotone abbiamo avuto una accoglienza stupenda. Abbiamo avvertito da subito il calore della gente ed apprezzato l’ospitalità di questa terra. Ovunque ci accolgono con un sorriso. Poi abbiamo avuto modo di visitare la città che è bellissima” ha detto il capo famiglia Alejandro.

Al sindaco i coniugi Irigoyen hanno consegnato la bandiera della pace e quella del Messico. Il primo cittadino ha ricambiato con un omaggio a nome della comunità cittadina.

“Grazie per questa vostra visita e grazie per le parole che avete usato per Crotone. Il vostro messaggio di pace è arrivato anche nella nostra città e lo accogliamo con gratitudine. La nostra terra virtualmente vi ha abbracciato e auspico che nella prosecuzione del vostro viaggio conserverete il ricordo di questi mesi passati qui da noi così come non dimenticheremo la vostra presenza” ha detto il sindaco Voce.