Beccato con 20 dosi di marijuana: giovane di Cariati finisce in arresto

È stato beccato con 20 dosi di marijuana nascoste tra i vestiti il giovane di Cariati che nella serata di ieri è stato tratto in arresto dai Carabinieri.

I FATTI

I militari hanno notato il ragazzo, C. M., di 29 anni, volto noto alle forze dell’ordine, nei pressi della SS 106 mentre si aggirava a piedi. Il fare sospetto del giovane ha messo in allerta i carabinieri che lo hanno seguito e poi bloccato per un controllo. Proprio nel corso della perquisizione personale, i militari hanno avuto la conferma dei loro sospetti poiché il 29enne nascondeva 20 disi di marijuana, per un peso di 10 gr.

Il controllo è stato poi esteso all’abitazione del fermato dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato pertanto tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato rimesso in libertà mentre gli atti sono trasmessi alla medesima Autorità Giudiziaria per la richiesta di convalida dell’arresto.