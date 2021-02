Si rifiutò di visitare a domicilio un bimbo operato: assolta dottoressa

Assolta perché “il fatto non sussiste” la dottoressa Elisa Crocco, medico in servizio a Gimigliano, finita sotto processo nell’aprile 2018 poiché non avrebbe prestato assistenza a un bambino operato.

Secondo gli inquirenti, la dottoressa si sarebbe rifiutata di prestare assistenza a domicilio in seguito alla richiesta dei familiari del piccolo.

Per il Tribunale di Catanzaro - che ha emesso l’assoluzione - la professionista non avrebbe avuto alcuna responsabilità. Accolte dunque dal magistrato le richieste del difensore della professionista che - come la stessa tiene a precisare in una nota - l’ha assolta perché “il fatto non sussiste”.