Crotone. Scontro tra auto e camion sulla SS106: due feriti

Un camion e un’automobile si sono scontrati intorno alle 18:30 di oggi sulla SS 106 in località Passovecchio, a Crotone. In seguito all’impatto, le cui cause sono in corso d’accertamento, la vettura è andata in fiamme.

A bordo dei mezzi coinvolti nel sinistro i soli conducenti che sono riusciti ad allontanarsi prima che l’auto prendesse fuoco. Gli stessi, feriti in modo lieve, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e successivamente trasferiti in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto sono prontamente interventi i Vigili del fuoco del comando di Crotone che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza i mezzi e il sito. Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.