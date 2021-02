Qualità dell’abitare: Comune pubblica avviso per beni immobili da includere nella strategia urbana

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’identificazione di beni immobili da includere nell’ambito della strategia urbana che il Comune di Crotone presenterà a valere sul “Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare”. Lo comunica l’assessore all’Urbanistica Ilario Sorgiovanni

Con Decreto Interministeriale denominato “Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare” sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del programma stesso.

Il Comune di Crotone ha esplicitato l’indirizzo di partecipare al programma presentando una proposta che sviluppi un obiettivo di rigenerazione urbana nel quartiere Fondo Gesù che presenta tutti i requisiti indicati nel bando.

L’avviso pubblico è finalizzato a identificare beni immobili di proprietà pubblica o privata da inserire nell’ambito della proposta progettuale che il Comune presenterà a valere sul Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare al fine di richiedere un contributo di importo massimo di 15.000.000 di Euro.

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la messa a disposizione di immobili idonei per essere inseriti in una proposta progettuale che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario per la qualità dell’abitare urbano.

Possono presentare manifestazione di interesse: persone giuridiche pubbliche o private, enti pubblici o privati, enti o associazioni appartenenti al terzo settore nella qualità di proprietari di specifici immobili da destinare alla realizzazione degli interventi da proporre nell’ambito della partecipazione al “Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare”.

Le manifestazioni di interesse, secondo lo schema indicato nell’avviso, dovranno pervenire al protocollo del Comune, indirizzo pec Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro il 12 marzo 2021.