Sfrecciavano sulla SS 280 trasportando eroina: arrestati 5 catanzaresi

Viaggiavano sulla SS 280 su due veicoli, in direzione Catanzaro, trasportando droga ma sono stati beccati dai Carabinieri e arrestati. È così che sono finiti in arresto nella serata di ieri cinque catanzaresi, B.F., di 30 anni, B.C., di 24, G.F., di 48, B.A., di 42, e B.R. di 39.

A far scattare l’arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono stati i militari del NOR di Catanzaro che, nella tarda serata di ieri, hanno notato sfrecciare due auto sulla ss 180.

Insospettiti sia per l’orario che per la velocità, i militari, ottenuti velocemente rinforzi, sono riusciti ad intercettare le auto nei pressi dello svincolo di Settingiano e, dopo aver intimato l’alt ai conducenti, hanno dato il via alla perquisizione dei veicoli rinvenendo in una delle due un involucro contenente circa 310 gr di eroina, ancora in pietra e pronta per essere frazionata.

Lo stupefacente, verosimilmente destinato al mercato locale, avrebbe fruttato, al dettaglio, quasi 10.000 euro.

Al termine delle attività B.R. e B.A. sono starti tradotti al Carcere di Catanzaro-Siano mentre B.F., B.C. e G.F. sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di convalida. B.F., conducente di una delle autovetture, è risultato anche privo di patente, perché revocata, ed è stato anche deferito in stato di libertà.