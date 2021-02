Inchiesta “Basso Profilo”: confermati i domiciliari per Talarico

I giudici del Tribunale del Riesame confermano la misura degli arresti domiciliari per l’assessore al bilancio della Regione Calabria e segretario regionale dell’Udc Francesco Talarico, indagato dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Basso Profilo” con l’accusa di associazione per delinquere e scambio elettorale politico mafioso, aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, i giudici del TdR hanno annullato le aggravanti mafiose e hanno riqualificato il reato di scambio elettorale politico-mafioso in corruzione elettorale così come contemplata dal testo unico per l’elezione alla Camera dei deputati.