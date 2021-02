Anziani ammassati fuori dalla cittadella in attesa del vaccino: intervengono i Carabinieri

Sono arrivati persino i Carabinieri questa mattina a palazzo Campanella per un sovraffollamento di ultraottantenni che attendevano di fare il vaccino anti-covid.

La sede del Consiglio regionale, precisamente la sala "Federica Monteleone", è stata infatti allestita dall'Azienda sanitaria provinciale per la somministrazione dei vaccini agli anziani ma a quanto pare la situazione sta degenerando per la modalità di organizzazione e gestione dell’affluenza.

Come già accaduto nei giorni scorsi, nonostante le transenne fornite dal Comune di Reggio Calabria ed il costante presidio degli agenti della Polizia locale, questa mattina l’ennesima situazione di rischio si sarebbe venuta a creare per la presenza di un nutrito numero di anziani, anche su sedia a rottele, assembrate dietro la porta per ricevere la prima dose del vaccino.

Sulle modalità in atto per la somministrazione è dunque partita la polemica e insorgono anche i sindaci. Il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha definito le modalità “paradossali”.