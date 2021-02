Crotone, presentato il progetto “Biblioteca Casa di Quartiere”

Diventa operativo il progetto Biblioteca Casa di Questiere e Bibliotec@ un libro ovunque del Comune di Crotone, che nella mattina di oggi ha presentato gli interventi con una conferenza stampa svoltasi presso la Casa della Cultura.

L’area del centro storico diventa così un grande laboratorio culturale, dove verranno realizzati diversi progetti realizzati in collaborazione non solo della Casa della Cultura e della Biblioteca Comunale "Armando Lucifero", ma anche da associazioni operanti attivamente sul territorio.

L’intento è quello di “intervenire attivamente per costruire opportunità di miglioramento sociale ed economico nei quartieri prioritari e complessi, stimolando l’esercizio del diritto di agire e partecipare dei loro abitanti, coinvolgendoli nella realizzazione e fruizione di progetti e attività culturali e creative”.

“In questi mesi di emergenza epidemiologica la cultura nelle sue espressioni più belle e partecipative è stata dolorosamente colpita da questo evento. Ma la cultura in tutte le sue forme è più forte” ha dichiarato l’assessore alla cultura Rachele Via. “Abbiamo lavorato per realizzare questo progetto e proporre un cartellone di eventi di alto spessore che hanno il valore aggiunto di riscoprire luoghi significativi della nostra città e del nostro centro storico in particolare. La cultura non si ferma. Non si è mai fermata”.

Hanno partecipato alla presentazione anche le funzionarie dell’Ufficio Cultura Carmen Messinetti e Valeria Cassano, che hanno ripreso la definizione assegnata dal Mibact a tale progetto, definito “di avanguardia culturale”.