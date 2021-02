Arvalia Nuoto Lamezia, mister Borracci soddisfatto: “Finalmente torniamo a gareggiare”

“Si spera piano piano di tornare alla normalità, intanto ci riteniamo davvero soddisfatti per i risultati raggiunti, visto che abbiamo vinto 30 gare di un campionato regionale”. Lo afferma in una nota Massimo Borracci, preparatore atletico della Arvalia Nuoto Lamezia.

“Parlo di un risultato molto importante in quanto arriva in un periodo davvero difficile: va considerato che del nostro gruppo solo 15/20 atleti sono riusciti a mantenere una certa preparazione, seppur con grandi sacrifici, viaggi per trovare piscine disponibili e costi esosi sostenuti anche dalle famiglie” ribadisce il mister. “In questo momento complicato, però, la società ha fatto gruppo e l’Arvalia Lamezia ha potuto riaprire l’impianto dal primo di febbraio, grazie anche a un prezioso e fondamentale contributo da parte dei genitori dei nostri atleti e del comitato Fin Calabria, che hanno reso possibile questa ripartenza”.

Diversi gli atleti che si sono distinti in varie attività, sia nella categoria esordienti che nella categoria ragazzi. “Insomma, tante cose soddisfacenti in un momento che sembrava il meno propizio” conclude il mister.