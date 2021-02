Valori in Rete, oltre centro iscrizioni ai progetti calabresi

Il progetto “Valori in Rete” della Federazione Italiana Giuoco Calcio torna a far breccia nei cuori degli studenti calabresi. Sono state infatti 122 le adesioni provenienti da 74 istituti di tutta la regione, che vede capolista la provincia di Vibo Valentia con ben 54 scuole.

"Un ottimo risultato che, nonostante il momento critico attuale e le conseguenti difficoltà, attesta la bontà delle iniziative portate avanti nelle scuole di tutta Italia" ha commentato il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Calabria, Massimo Costa. Complessivamente, a livello nazionale, sono 1.315 le iscrizioni registrate.

Il progetto conta una serie di sottoprogrammi come Ragazze in Gioco, Giococalciando, Campionati e Tutti in Goal, che prevedono la partecipazione attiva di tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie assieme ai loro docenti. Le attività, vista al situazione pandemica, si svolgeranno in presenza pur rispettando le regole anti contagio, preferendo l’allenamento individuale con dei tecnici federali della Figc.

Con cadenza settimanale, le 8 sfide in programma si svolgeranno a partire dal prossimo 3 marzo. I tre istituti vincitori saranno annunciati il 30 aprile alla chiusura delle attività.