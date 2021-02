Turismo, Acav e Maavi chiedono una quota del Recovery Fund per il settore

L’Associazione Calabrese Agenti di Viaggio ed il Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio hanno partecipato ad un incontro presso la cittadella regionale, in rappresentanza dei vari lavoratori del settore e per definire una nuova strategia di rilancio per i comparto turistico regionale, in ginocchio da oltre un anno a causa della pandemia.

Avanzata la proposta di destinare una quota del Recovery Fund al settore del turismo. Proposta che avrebbe trovato d’accordo l’assessore regionale Fausto Orsomarso, che avrebbe garantito il 50% delle risorse al settore turistico, per coprire le spese vive ma anche per l’innovazione tecnologica, la riqualificazione ed anche la formazione.

Chieste per iscritto anche una serie di accorgimenti, come l’abolizione della tassa regionale sulle agenzie, in quanto queste sono state fisicamente chiuse, e di convesso una serie di aiuti concreti a livello economico. Chiesta anche una particolare attenzione nella lotta all’abusivismo, fenomeno definito come “dilagante” e da contrastare attraverso l’acquisizione di titoli ed eventuali finanziamenti.