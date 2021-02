San Giovanni in Fiore, pubblicato bando per alloggi popolari

“Investiamo molto sulle politiche sociali. Ciò è fondamentale nella delicata fase di pandemia, è indispensabile in una città che può ripartire con un rilancio intelligente del turismo e delle imprese”. Lo afferma la sindaca Rosaria Succurro, che commenta il bando per l’assegnazione di 36 alloggi popolari nel quartiere Olivaro.

“Si tratta di appartamenti di piccole, medie e grandi dimensioni, realizzati secondo gli standard costruttivi più moderni” spiega Antonio Lopetrone, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che spiega che “per evitare eventuali occupazioni abusive, assegneremo questi immobili prima che vengano completati dalla ditta appaltatrice”. Al via anche i lavori di ristrutturazione dell’asilo comunale in Via XX Settembre.

“Pensiamo ai bisogni delle categorie più deboli, anche guardando all’integrazione dei minori e a interventi per contrastare fenomeni di emarginazione sociale” afferma l’assessore al sociale, Claudia Loria, che afferma di voler “andare avanti sulla strada della concretezza”.