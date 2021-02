Picchia una minorenne ed aggredisce la Polizia, un arresto a Paola

Una vera e propria furia indirizzata contro una minorenne e suo fratello, per poi tentare di colpire un genitore e persino gli agenti di Polizia intervenuti.

Sono stati attimi di tensione quelli registrati ieri pomeriggio a Paola, dove un trentacinquenne del posto è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per percosse a danno di una ragazzina.

L’allarme è stato lanciato dagli stessi minori, fratello e sorella, che nel pomeriggio di ieri hanno chiamato il 113 lamentando l’atteggiamento aggressivo dell’uomo.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno potuto constatare come il 35enne tentasse ancora di colpire non solo i due giovami, ma anche un loro genitore intervenuto in soccorso.

Alla vista dei poliziotti, che invitavano il soggetto a mantenere la calma, questo è andato in escandescenza, tentando di aggredire anche gli agenti con calci e pugni.

Tentativi andati a vuoto, in quanto è stato bloccato con lo spray anti aggressione ed immobilizzato senza riuscire a colpire nessuno. Condotto in commissariato, è stato arrestato e posto ai domiciliari.