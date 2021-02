Reggio, tentava di vendere droga in pieno centro: denunciato

Stazionava all’interno della Villa Comunale e, con fare sospetto, si avvicinava ai passanti. Un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di controllare il soggetto che, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro e di allontanarsi furtivamente.

Non è riuscito però a dileguarsi il trentacinquenne nativo nell’ex Jugoslavia e residente nel capoluogo reggino, già noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana già pronte alla vendita. Nell’involucro gettato infatti sono stati trovati circa 16 grammi di marijuana e 25 euro in contanti. Un rinvenimento che ha fatto scattare una perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto, dove sono stati trovati altri 0,5 grammi di marijuana e oltre 1.600 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, e posto all’obbligo di presentazione. Stessa sorte toccata alla sua convivente, una ventenne del posto presente al momento della perquisizione, denunciata anche lei in stato di libertà.