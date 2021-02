Dissesto idrogeologico, a Civita interventi per un milione

“La tutela del territorio è uno dei punti fondamentali del nostro agire amministrativo. Il nostro auspicio è che i lavori possano iniziare quanto prima affinché la comunità di Civita ne possa beneficiare al più presto sia dal punto di vista della messa in sicurezza del territorio, ma anche dal punto di vista occupazionale”. È quanto afferma il primo cittadino Alessandro Tocci, che commenta positivamente il finanziamento riconosciuto dal Ministero dell’Interno per interventi di messa in sicurezza.

Un fondo cospicuo di ben 1 milione di euro, che permetterà all’ente di intervenire su situazioni di criticità ma anche sulla messa in sicurezza stradale, di edifici scolastici e pubblici. “Quando si lavora in sinergia con impegno e passione a favore del bene comune i risultati non tardano ad arrivare” conclude il sindaco.