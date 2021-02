Discarica abusiva a Trafinello, la Giunta di Crotone: “Inciviltà di pochi danneggia tutti”

Cumulo di rifiuti a Trafinello

Viene definita “una foto simbolo” quella che ritrae una vera e propria discarica a cielo aperto in località Trafinello a Crotone, e rilanciata dalla Giunta Comunale per sottolineare lo “stato di emergenza per quanto attiene la raccolta dei rifiuti”.

“La pubblichiamo perché proprio qualche giorno fa, Akrea, in questo stesso luogo aveva operato un intervento straordinario per la sua pulizia. E quando parliamo di intervento straordinario lo evidenziamo per il fatto che in quel luogo erano stati abbandonati ingombranti che andrebbero smaltiti nelle isole ecologiche” continua la Giunta, ribadendo come “l’inciviltà di pochi finisce per danneggiare l’intera collettività”.

“Non ci fermiamo certo davanti a queste dimostrazioni di inciviltà che non danneggiano una amministrazione ma una intera comunità” conclude la nota. “Stiamo approntando una serie di misure a tolleranza zero: ben presto verranno installate una serie di fototrappole al fine di immortalare questi incivili, irrogando sanzioni esemplari”.