Cimitero di Tropea, uno degli indagati decide di collaborare

Avrebbe deciso di collaborare uno dei tre indagati nella scabrosa vicenda consumatasi nel cimitero di Tropea, dove le telecamere hanno registrato un vero e proprio sistema per “svuotare” posti distruggendo alcuni cadaveri (LEGGI).

Secondo quanto riportato da fonti di stampa, uno dei tre indagati avrebbe deciso di collaborare con la magistratura e le forze dell’ordine, contribuendo verosimilmente a schiarire ulteriormente il quadro e, probabilmente, ad allargare l’indagine anche ad altri soggetti.

Una decisione non scontata, dato che due degli indagati avevano già fatto scena muta di fronte al Gip (LEGGI), non fornendo alcun dettaglio e non rispondendo ad alcuna domanda.

Nel frattempo, sono arrivate altre dimissioni in seno al consiglio comunale: dopo l’addio di Saturno Virginia lascia anche Massimo Cono Pietropaolo, entrambi particolarmente colpiti e toccati dalla vicenda.