È caduto da un’impalcatura mentre lavorava un 69enne deceduto nel quartiere di Gagliano di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra.



Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Al loro arrivo l’uomo, residente a Pentone, era ancora vivo, ma è morto poco dopo.

Sul luogo della tragedia anche la Polizia per gli accertamenti del caso.