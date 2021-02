Vaccinazioni, la preoccupazione della Cgil di Reggio Calabria: “Immagini spaventose”

Gregorio Pititto

“La disorganizzazione regna sovrana”. Questa l’amara e secca affermazione del segretario generale della Cgil di Reggio Calabria – Locri, Gregorio Pititto, che commenta con poche parole le immagini relative all’avvio della campagna di vaccinazione degli ultra ottantenni nel territorio reggino.

“Tutti gli ottantenni convocati alle ore 8.00, in disprezzo a qualsiasi forma di prevenzione di contagio. File interminabili, cittadini ammassati e senza alcun riferimento. Sembra evidente che nulla o poco si faccia per evitare la terza ondata, lo scoppiare di micro focolai e la diffusione delle varianti. Dove è il rispetto per la persona, per i nostri anziani, che sono uno scrigno di conoscenze e una ricchezza inestimabile della nostra società?” continua il sindacalista, che ribadisce l’esistenza di un piano vaccinale regionale “che indica i tempi necessari per svolgere le attività” e che “invita a programmare il numero giornaliero” di pazienti.

Lo stesso quindi chiede che “i vertici dell’Asp provinciale vengano sostituiti nella loro totalità”, ma anche che “si intervenga nell’immediatezza affinché nei prossimi giorni non si verifichino situazioni pericolose per l’incolumità pubblica”.