Pallamano Crotone, nuova trasferta ad Andria

L’obiettivo è messo chiaramente nero su bianco: garantire una bella prova, mettere in difficoltà gli avversari e tornare, possibilmente, con un risultato positivo. È questo ciò che si aspettano i ragazzi della Pallamano Crotone, che sono in trasferta per sfidare la Fidelis Andria dopo la prestazione positiva registrata ad Altamura.

Fidelis Andria che non è partita con il piede giusto, e che quindi è alla ricerca dello slancio necessario alla rivincita ed alla ripresa della squadra. Un dettaglio che i rossoblù non dovranno sottovalutare, anche per via dello stop improvviso della scorsa settimana, che non ha permesso ai ragazzi di scendere in campo contro il Fasano ma ha garantito comunque il tempo necessario per allenarsi e valutare alcune modifiche.

Esonerati dagli allenamenti i tre giovanissimi convocati per le nazionali, che hanno avuto modo di confrontarsi con i migliori giocatori della loro età di tutto il Sud Italia, imparando ed apprendendo in un confronto sempre costruttivo.