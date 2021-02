A Castrovillari prende il via la vaccinazione degli ultra ottantenni

“Vaccinare è importante perché significa interrompere la trasmissione del virus che ha le gambe delle persone”, È quanto afferma il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, che questa mattina ha dato il via alla campagna di vaccinazioni anti-covid nel suo comune. Una campagna destinata agli ultra ottantenni residenti nella città ai piedi del Pollino, avviata presso l’Ospedale alla presenza del direttore sanitario Francesco Di Leone e della Presidente della Croce Rossa locale, Maria Grazia Mainieri.

“Un’arma per ridurre la gravità dell’evoluzione della patologia e un’occasione per iniziare a coprire la fascia fragile, sfruttando la capillarità affinché questi dispositivi giungano a tutti” ha continuato Lo Polito. “Un intervento che ci vede, come Amministrazione comunale, ancora centrati sull’importante diritto alla salute e che l’istante di condivisione, partecipazione e sinergia afferma come imprescindibile”.

Il vaccino sarà somministrato solo a chi ne farà richiesta, per tanto l’amministrazione invita tutti gli interessati a prenotarsi telefonicamente, via mail o recandosi presso il palazzo comunale.