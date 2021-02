Vaccinazioni, Falcomatà: “Gestione disastrosa, avviare interlocuzione con Comuni ed Asp”

“Le immagini dell'ingresso della sala Monteleone a Palazzo Campanella sono davvero un disastro: decine, forse centinaia di anziani ammassati in fila, a pochi centimetri l'uno dall'altro, disorientati, senza indicazioni e senza percorsi di sicurezza”. È quanto messo nero su bianco in una nota firmata da Giuseppe Falcomatà e dai sindaci dell’area dello stretto, che ritengono la “situazione così rischiosa da rendere necessario il temporaneo ed urgente posizionamento di transenne, fornite dal Comune di Reggio Calabria, solo in seguito a segnalazioni pervenute da cittadini”.

“Un piano vaccinale gestito così rischia solo di provocare assembramenti e nuovi focolai. È paradossale che chi dovrebbe garantire la sicurezza della cittadinanza in realtà finisca per aumentarne i rischi” affermano nella nota i sindaci, che chiedono di “avviare da subito un’interlocuzione” tra l’Asp ed i vari comuni, ma anche un intervento urgente al commissario Longo, in modo che si “faccia garante di una gestione condivisa di questa delicata fase di avvio del piano vaccinale”.

“I sindaci sono disponibili a supportare l’Asp – concludono – ma il nostro territorio non può permettersi un'organizzazione così approssimativa ed irresponsabile”.