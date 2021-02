Rete idrica, siglata convenzione per tre comuni del crotonese

I comuni di Isola Capo Rizzuto, Cutro e Cirò Marina hanno siglato una convenzione per l’ingegnerizzazione della rete idrica. “Un'opera fondamentale la cui realizzazione sarà affidata, nella gestione dell’appalto, all'Autorità idrica” ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente, Sergio De Caprio, che riguarda “un punto nevralgico del sistema”.

Presenti alla firma i rispettivi sindaci dei tre comuni interessati e la consigliera regionale Flora Sculco. Prima dell’incontro ufficiale, l’assessore si è recato in contrada Torrevecchia, zona da tempo interessata da eventi idrogeologici particolarmente vistosi. “È veramente triste constatare come tanta bellezza venga deturpata” ha dichiarato Capitan Ultimo. “Ma non siamo qui per guardare e basta: il dipartimento Ambiente si attiverà da subito per affrontare questa emergenza in tempi brevi. È impensabile che questi luoghi siano messi a rischio dalle azioni sbagliate dell’uomo”.