Rischio idrogeologico, a Saracena interventi per circa 1 milione

Due importanti opere che ridurranno il rischio idrogeologico interesseranno il comune di Saracena, che ha ottenuto due importanti finanziamenti per un totale di 980 mila euro. Si tratta di interventi approvati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del bando per investimenti su opere pubbliche destinate alla messa in sicurezza del territorio.

Il primo intervento riguarderà la strada montana di Serrapotolo, da anni colpita da un movimento franoso che ne blocca periodicamente la fruibilità. Ben 290 mila euro saranno destinati al collegamento di grande importanza turistica, vista l’accessibilità al Parco del Pollino ed al piano di Novacco.

Altro intervento riguarderà la regimentazione delle acque piovane nel Rione Cozzi, dove ben 690 mila euro permetteranno di risolvere le criticità e la pericolosità dell’attuale sistema di collettamento.