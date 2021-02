In treno senza biglietto: arrestato dopo aver aggredito due agenti

Brutta disavventura per due agenti della Polizia Ferroviaria, che sono stati aggrediti da un extracomunitario sprovvisto di biglietto finendo in ospedale con ferite considerate guaribili in una settimana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi altri reati in ambito ferroviario, era stato segnalato dal capotreno già alla stazione di Catanzaro Lido, riuscendo a raggiungere la città di Locri.

Gli agenti hanno intimato all’uomo di lasciare il convoglio, ma questo, non sentendo ragioni, sarebbe andato in escandescenza, finendo per aggredire entrambi gli agenti per poi darsi alla fuga. Visti i precedenti, però, il soggetto è stato facilmente identificato e rintracciato. Raggiunto dal personale del posto della Polfer, il soggetto è stato tratto in arresto con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.