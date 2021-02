Alluvione a Crotone, Torromino (Fi): “Consiglio dei ministri ha riconosciuto stato di emergenza”

Sergio Torromino

“Il consiglio dei ministri con propria deliberazione ha riconosciuto lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali del 20-23 novembre nelle provincie di Cosenza e Crotone, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, stanziando 8 milioni di euro per porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario per il superamento della grave situazione determinatasi dagli eventi alluvionali”. È quanto afferma il deputato Sergio Torromino, che commenta positivamente l’intervento del CdM.

“Il grande lavoro politico messo in essere ha fatto si che la nostra regione Calabria sia ristorata per i danni subiti, il rischio di ritrovarci come nel 2018 dove a fronte di un’altro evento eccezionale come il tornado abbattutosi sulla nostra provincia, distruggendo numerose attività produttive, non fu riconosciuto lo stato di calamità” conclude il parlamentare forzista. “Un lavoro certosino di concerto con la protezione civile e i dipartimenti della Regione Calabria”.