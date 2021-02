Cariati, chiude preventivamente l’istituto De Amicis

Chiusura preventiva per la scuola media De Amicis di Cariati, che subirà interventi di sanificazione e di igienizzazione nei giorni 25 e 26 febbraio. Lo rende noto la vicesindaca Ines Scalioti, che ha firmato l’apposita ordinanza nella mattinata di oggi.

L’istituto viene chiuso in via del tutto preventiva, a seguito della sospetta positività al coronavirus di uno dei docenti. La decisione è maturata a seguito delle richieste di tutta la comunità scolastica, preoccupata per un possibile focolaio.