Vibo, scoppia focolaio in casa di ricovero non autorizzata: 11 positivi

Un vero focolaio da coronavirus scoppiato in una finta casa di ricovero per anziani. È il quadro emerso nei giorni scorsi a Vibo Valentia, dove una struttura che avrebbe dovuto occuparsi di realizzare un centro per l’autismo si è invece cimentata a realizzare una struttura per anziani, gestendo diversi degenti senza alcuna autorizzazione.

Sono undici attualmente gli anziani contagiati, ed allo stato attuale è in corso un attento tracciamento dei contatti per risalire all’origine del focolaio e per verificare la positività dei “dipendenti”.

Alcuni soggetti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale, permettendo così di scoprire come la struttura celasse in realtà uno ospizio.

In corso le indagini per accertare le responsabilità, in quanto la stessa Provincia ha ribadito l'assenza di qualsivoglia autorizzazione.