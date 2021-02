Statale 106, riunione tra i sindaci del Crotonese e del Cosentino

Realizzare sulla costa jonica calabrese una strada a due carreggiate e quattro corsie che possa collegare il Megalotto 3, in fase di costruzione, con il capoluogo di provincia Crotone e quindi il suo Aeroporto. È la proposta emersa nel corso di una riunione svoltasi a Cariati tra gli enti locali del crotonese e del cosentino per discutere della realizzazione della SS106 sulla costa jonica tra l’Aeroporto “Pitagora” e località Sibari a Cossano allo Jonio.

È stato il terzo incontro inerente la Strada Statale 106 avvenuto nell’ultimo mese ed è quello che ha sancito di fatto l’unità d’intenti tra le due province: la prima seduta si era tenuta il 29 gennaio presso il palazzo della Provincia di Crotone con i comuni del crotonese; un successivo meeting si era svolto lunedì 8 febbraio all’interno della sede comunale di Rossano-Corigliano con quelli del cosentino.

La riunione è servita per suggellare un comune sentire da parte dei cittadini calabresi che orbitano in questo territorio e che da anni attendono un’attenzione verso questa arteria che, costruita negli anni ’30, non consente in questi condizioni di poter offrire un servizio di trasporto adeguato ai tempi e alle esigenze reali di quest’aerea. Discutere per la prima volta di un unico asse stradale tra Sibari e Crotone.

È stata la sindaca di Cariati, Filomena Greco, ad avviare la discussione e ha chiarito che i sindaci si sono autoconvocati su richiesta del Presidente della Provincia di Crotone per poter intraprendere una strada comune per seguire quanto è stato già realizzato amministrativamente sulla Crotone-Catanzaro e che potrà essere seguito come iter burocratico anche sulla Crotone-Cassano all’ionio.

La parte tecnica è stata illustrata da Fabio Bruno Pisciuneri, responsabile del servizio mobilità, trasporti e sicurezza stradale della Provincia di Crotone che ha descritto le attività da intraprendere per arrivare ad una determinazione veloce da parte del Ministero delle Infrastrutture per realizzare quest’opera. È stata proposta una delibera di consiglio da far approvare a tutti i Comuni territorialmente interessati che potrà essere anche oggetto di atti deliberativi da parte di enti interessati all’arteria non coinvolti territorialmente, per richiedere al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Calabria di adottare gli atti necessari per Derogare alla Procedura di Dibattito Pubblico consentendo di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali.

Hanno preso parola il Presidente della Provincia di Crotone, Simone Saporito e il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci che hanno accolto in pieno la proposta e hanno annunciato che al primo consiglio utile approveranno la delibera di consiglio illustrata e hanno invitato i presenti amministratori comunali a fare lo stesso. Tutti i presenti hanno manifestato interesse per l’approvazione dello stesso documento che dovrà essere deliberato entro la fine di marzo.

Oltre ai due presidenti della province interessate e al sindaco di casa Filomena Greco hanno partecipato all’incontro anche i Sindaci di: Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga; Bocchigliero, Alfonso Benevento; Roccabernarda, Nicola Bilotta; Cirò, Francesco Paletta; Strongoli, Sergio Bruno; Scala Coeli, Giovanni Matalone; Campana, Agostino Chiarello; Caloveto, Umberto Mazza; Paludi, Stefano Graziano; Terravecchia, Mauro Santoro; Melissa, Raffaele Falbo; Rocca di Neto, Alfonso Dattolo; Cassano allo Ionio, Giovanni Papasso; Pietrapaola, Pietro Nigro.

Poi ancora i vice sindaci di: Corigliano Rossano, Claudio Vincenzo Malavolta; Mesoraca, Piero Serravalle; Mandatoriccio, Giovanbattista Chiarelli; Cirò Marina, Piero Mercuri. Presenti anche il Comune di Cropalati con l’Assessore Celestino Salvati e il comune di Calopezzati con il consigliere Teresa Anastasio.