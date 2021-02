Calcio a 5, vittoria contro l’Orsa Viggiano per la Pirossigeno Città di Cosenza

Vittoria dei lupi nella partita di calcio a 5 tra la Pirossigeno Città di Cosenza e Orsa Viggiano. Il team cosentino ha infatti vinto per sei reti a tre. Una vittoria che serve per continuare a coltivare il sogno play off.

La prima frazione di gioco si è chiusa con il parziale di tre reti a 0 per i lupi, grazie a tre marcature realizzate da Alex, Piromallo e Poti. Un primo tempo senza pause dominato dai rossoblù nonostante l’Orsa Viggiano abbia fatto di tutto per ostacolare le manovre cosentine.

Il secondo tempo si è aperto con un “fulmine” sganciato dal piede di Grandinetti che ha portato la squadra sul 4-0. Risultati poi arrotondato dalle reti di Marchio e Poti. L’Orsa Viggiano ha iniziato a giocare con il “quinto” e la Pirossigeno ha mostrato grande capacità difensiva non concedendo tiri e sfiorando più volte il settimo gol.

Solo nei quattro minuti finali Grandinetti e soci hanno mollato la presa, hanno infatti rallentato e consentito agli atleti dell’Orsa Viggiano di accorciare le distanze con Bavaresco e Sillon anche grazie a un calcio.

Archiviata anche questa gara di recupero, la testa degli atleti è concentrata sulla prossima sfida in terra di Sicilia. A Piazza Armerina contro la Gear per restare agganciati al treno dei primi cinque posti, quelli buoni per partecipare ai play off promozione.