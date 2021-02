Controlli nel Parco del Pollino, nel borsone coltelli e mannaia. Denunciati

Detenzione illegale di armi. Con questa accusa due uomini, uno residente in Campania e l’altro in Calabria, sono stati denunciati dai carabinieri in servizio antibracconaggio nell'area del Parco nazionale del Pollino

I due erano a bordo di un autocarro sul quale stavano trasportando otto cani da caccia e alcuni borsoni. I militari, dopo aver verificato la regolarità del trasporto degli animali, hanno controllato i borsoni nei quali hanno trovato due coltelli da cucina, una mannaia, tre coltelli a serramanico, due pugnali e un pugnaletto.

Le armi sono state sequestrate e i due uomini denunciati.