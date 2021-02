Maxi blitz contro la criminalità organizzata, 9 arresti e sequestro di beni per 9milioni

Nove misure cautelari, di cui tre in carcere, e beni per nove milioni di euro sequestrati ai fini della confisca ai danni di un’organizzazione criminale che si era infiltrata a Rimini ma che di fatto operava in tutta Italia, nelle Marche, Calabria, Lombardia e Puglia e in particolare le province di Pesaro, Vibo Valentia, Varese, Monza, la Brianza e Bari.

Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Rimini e i finanzieri della città romagnola hanno eseguito le misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale locale, nell’ambito della vasta operazione denominata Never Dream.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, alle 11.