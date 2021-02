Isola. Anche al Wojtyla il progetto “Un albero per il futuro”

Far conoscere ai bambini l’ecosistema per imparare ad apprezzarlo e rispettarlo. È il messaggio del progetto “Un albero per il futuro” sbarcato all’istituto comprensivo Wojtyla di Isola Capo Rizzuto.

In una serie di incontri con gli alunni delle terze classi della scuola primaria i carabinieri del reparto biodiversità di Catanzaro hanno condiviso ore di lezione durante le quali hanno proposto una riflessione sul rapporto quotidiano con l’ambiente, nella prospettiva di cedere il testimone ai cittadini di domani in uno scenario naturale affascinante quanto minacciato.

L’iniziativa, sostenuta dalla dirigente Simona Prochilo e dalla docente referente del progetto, Valentina Carvelli, è stata caratterizzata da cicli di conferenze dedicate alla formazione della “Cultura della legalità” e nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro, per la realizzazione di un bosco diffuso”, ha trovato la partecipazione di tutte le classi di scuola primaria, nel rispetto delle vigenti misure di profilassi.

Raffaele Viscomi e i suoi colleghi hanno affascinato i ragazzi facendo ascoltare loro "la voce delle piante", allargando poi, a un’ampia panoramica sulle tante competenze della Benemerita e dei suoi Reparti Specializzati anche nella sfera ecologica, Operatori del Reparto Carabinieri Biodiversità hanno poi introdotto la figura del Carabiniere Forestale, le sue funzioni, i suoi uffici, dando risalto alla ricchezza della flora e della fauna nella natura calabrese, soprattutto boschiva, in Sila, nelle Serre e sulla costa tirrenica.

Tanti gli spunti offertisi, dai rischi recati da inquinamento, incendi, dissesto idrogeologico, attività criminali, alla gestione della pratica della caccia e alla corretta gestione dei rifiuti. Molte le domande degli alunni, specialmente in tema di specie autoctone o stabilitesi solo di recente nell’istmo; la loro sensibilità ha incoraggiato a riproporre simili incontri in altre strutture scolastiche del comprensorio.