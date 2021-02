Regione, approvato il piano di rilancio di Arcea

“L’Arcea nel corso dell’anno 2019, non è stata in condizione, a causa dell’interruzione delle procedure di approvazione del bilancio previsionale 2019-2021, nonché della precaria finanziaria dell’ente, ad adempiere alle azioni prescritte dal ministero alle Politiche agricole e forestali riguardo all’avvio delle procedure di reclutamento di personale dipendente in servizio stabile presso l’Agenzia”. E per questo motivo la Giunta regionale ha approvato non solo il nuovo bilancio di previsione per il 2021-2023, ma anche il “Progetto di rilancio Arcea”, proposto dall’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo.

Inserito tra i documenti strategici, la Regione ha approvato anche il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale, assieme al progetto di realizzazione di sportelli informativi. Il tutto al fine di scongiurare la chiusura dell’agenzia da parte della Commissione Europea.