Gioia Tauro, sequestrate discariche abusive in pieno centro

Vere e proprie cataste di rifiuti e oggetti di ogni tipo sono state sequestrate dai Carabinieri di Gioia Tauro, intervenuti per salvaguardare la salute pubblica e prevenire fenomeni di inquinamento. Cataste poste sotto osservazione dal mese di dicembre, e che gradualmente si sono ingrandite fino ad occupare consistenti spazi lungo la strada, nello specifico tra il quartiere Ciambra e Via Asmara.

Ingombranti, solidi urbani, rifiuti pericolosi e speciali, ai quali si sommano oggetti domestici ed in uso alle attività commerciali del posto, nonché rifiuti provenienti da attività produttive ed industriali della zona, ma anche macchinari o apparecchiature danneggiate, il tutto abbandonato alla luce del sole assieme a carcasse di veicoli e motocicli.

I militari dovranno ora verificare la presenza di combustibili e di oli esausti, per valutare l’inquinamento ambientale che, nel peggiore dei casi, potrebbe aver compromesso le falde acquifere. Nominato il primo cittadino come custode dell’area, in attesa di accertamenti e disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria di Palmi.A