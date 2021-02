Contrasto allo spaccio, arresti e denunce a Catanzaro

Continua l’operazione di controllo nei quartieri periferici di Catanzaro, volti alla repressione dei fenomeni collegati allo spaccio ed alle sostanza stupefacenti. Complessivamente, la Questura di Catanzaro ha tratto in arresto un uomo e denunciati altri due soggetti, tutti del posto, a seguito di accurate e mirate perquisizioni domiciliari.

Nella serata di ieri, un quarantaquattrenne del posto pluripregiudicato ed in regime di sorveglianza speciale ed obbligo di dimora, è stato trovato in possesso di circa 205 grammi di hashish e di 11 grammi di marijuana, occultati all’interno di una cassetta di sicurezza al di sotto del suo letto, assieme a 1.200 euro in banconote di vario taglio. L’uomo ha tentato di impedire il controllo opponendo resistenza ed aggredendo uno dei poliziotti in servizio, causandogli ferite guaribili in venti giorni. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Un altro soggetto, quarantaquattrenne pregiudicato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di circa 15,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 480 euro in contanti.

Un giovane ventunenne invece è stato denunciato dal personale della Digos dopo essere stato individuato mentre cedeva un involucro ad una giovane lungo Corso Mazzini. Fermato per accertamenti, è stato trovato in possesso di circa 2,6 grammi di marijuana.

Infine, rinvenuti anche 20 grammi di cocaina, 11,5 grammi di eroina e 56,5 grammi di marijuana occultati nel vano ascensore di un condominio in una traversa di Viale Isonzo. Sporta denuncia verso ignoti, proseguono le indagini per risalire ai proprietari.