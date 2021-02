Covid. Il bollettino. Stabile il trend dei nuovi contagi (+116), una sola vittima

Anche il bollettino di oggi conferma una tendenza alla diminuzione dei nuovi casi di coronavirus in Calabria, dove si sono registrati, nelle ultime 24 ore, 116 nuovi contagiati ed una vittima

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+82), seguita dalla provincia di Vibo Valentia (+15), di Crotone (+9), di Catanzaro (+5) e di Cosenza (+5). Effettuati 571.766 tamponi eseguiti su 539.962 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 14.391 (+82) e così distribuiti: casi attivi 1.636 (72 in reparto; 8 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 8 in terapia intensiva; 1.548 in isolamento domiciliare); 12.755 i casi chiusi (12.561 guariti, 194 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 3.408 (+15) i casi attivi 493 (16 ricoverati, 477 in isolamento domiciliare); 2.915 i casi chiusi (2.862 guariti, 53 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.772 (+9) i casi attivi sono scesi a 126 (7 in reparto; 119 in isolamento domiciliare); 2.646 i casi chiusi (2.603 guariti, 43 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 5.176 (+5): casi attivi scendono a 1.473 (18 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.450 in isolamento domiciliare); 3.703 i casi chiusi (3.607 guariti, 96 deceduti).

Nel cosentino, infine, i positivi riscontrati sono stati in tutto 10.714 (+5): casi attivi 2.420 (39 in reparto; 12 in reparto al presidio di Rossano, 1 a Cetraro e 4 ad Acri; 4 ricoveri all’ospedale da campo; 6 in terapia intensiva, 2.354 in isolamento domiciliare); 8.294 i casi chiusi (8.012 guariti, 282 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 103 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.