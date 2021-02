Lamezia Terme, il Comune non parteciperà alle elezioni provinciali

Doccia fredda al Comune di Lamezia Terme, dove è arrivata la conferma, da parte del Consiglio di Stato, dell’esclusione dell’ente dalle prossime elezioni provinciali. Respinta quindi la proposta avanzata dal sindaco Paolo Mascaro e da Peppino Zaffina, perché non sussisterebbero “nel caso in esame i presupposti per accordare l’invocata misura interinale”.

C’è adesso attesa per la decisione della camera di consiglio, fissata per il prossimo 9 marzo, ma sfuma definitivamente l’ipotesi di far partecipare l’ente alle elezioni fissate per il prossimo 28 marzo. Confermata anche la decisione di mantenere il commissariamento.