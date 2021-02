“Lucciole e lanterne”, in 17 finiscono a processo

Si è allargato il quadro emerso a seguito dell’operazione Lucciole e lanterne, che nello scorso mese di marzo avrebbe messo in luce un presunto sistema che avrebbe favorito l’immigrazione clandestina tramite matrimoni di comodo (LEGGI). Sono 17 infatti i soggetti che finiranno a processo, così come stabilito dal gup di Catanzaro. L’udienza, fissata per il prossimo 6 aprile, vedrà coinvolto anche il Viminale come parte civile.

Finiscono dunque a processo Antonio De Santis, Giovanni De Santis, Giuseppe De Santis, Rita La Face, Giancarlo Longo, Maria Grazia Macario, Rita Maletta, Roberto Maletta, Vittorio Nicoletta, Celeste Emanuela Oliverio, Lorenzo Pontiero, Emanuela Concetta Scalise, Antonio Silipo, Cesare Votta, Busheng Wang, Jinwei Yu, Jangang Zhao. Nuovi accertamenti invece saranno effettuati a carico di Janmeni Lin, Yunmei Wei, Xiunzhen Xiang e Zhenua Wang, la cui difesa è stata stralciata.