Pedone travolto da auto a Vibo: finisce in ospedale

Una donna di 50 anni, F.B., è stata travolta da un’automobile stamani nel centro cittadino di Vibo Valentia. Secondo le informazioni trapelate, la signora stava per attraversare la strada nei pressi dell’oratorio salesiano quando è sopraggiunto il veicolo che l’ha travolta. Immediatamente soccorsa, è stata poi trasporta in ospedale dai sanitari del 118. La malcapitata non verserebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato varie contusioni ai polsi ed agli arti inferiori, con traumi alle ginocchia.